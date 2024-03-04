Суд в Москве вынес приговоры еще 14 фигурантам дела Арашуковых

Суд приговорил 14 фигурантов дела Арашуковых к срокам от семи до 19 лет

Руслан Арашуков (на первом плане) и Рауль Арашуков (на дальнем плане) (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Преображенский суд Москвы вынес приговоры 14 фигурантам дела бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, приговоренных ранее к пожизненному заключению.

Суд взыскал почти 472,8 млн руб. с бывшего гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Руслана Арашукова и его двоюродного дяди Рауля Арашукова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

В суде уточнили, что суд приговорил Руслана Арашукова к 16 годам и шести месяцам лишения свободы с ограничением свободы на год. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Руслан Арашуков проходил по делу о растрате в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), также ему вменяли организацию преступного сообщества (ч. 3. ст. 210 УК), следует из карточки дела в базе суда.

Вместе с ним по делу проходили еще 13 человек, в том числе его родственник Беслан Арашуков. Всех фигурантов приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от семи до 19 лет.

Руслан Арашуков — двоюродный брат бывшего сенатора Рауфа Арашукова. Он занимал пост генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп» с 2016 года.

Беслан Арашуков — троюродный брат экс-сенатора. Как отмечает «РИА Новости», его приговорили к 16 годам лишения свободы.

В декабре 2022 года суд приговорил бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля к пожизненному заключению. Обоих признали виновными в организации убийств и хищении газа на ₽4,4 млрд.

Следствие установило, что Арашуков-старший был создателем организованного преступного сообщества, которое действовало около 17 лет, с 2002 года. Рауль Арашуков тогдв занимал руководящие посты в ставропольских структурах «Газпрома» и постепенно назначал на ключевые посты в газовой отрасли своих родственников, после чего они лично либо путем указаний через подчиненных совершали действия для хищения газа. Ущерб для «дочек» «Газпрома» от этого оценили в 4,4 млрд руб.

Арашукова-младшего обвинили в организации убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова в 2010 году, а также в избиении свидетеля убийства.

Защита осужденных пыталась обжаловать приговоры, но безрезультатно. Свою вину они не признали.