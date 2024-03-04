Суд в Москве вынес приговоры еще 14 фигурантам дела Арашуковых
Преображенский суд Москвы вынес приговоры 14 фигурантам дела бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, приговоренных ранее к пожизненному заключению.
Суд взыскал почти 472,8 млн руб. с бывшего гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Руслана Арашукова и его двоюродного дяди Рауля Арашукова, сообщили РБК в пресс-службе суда.
В суде уточнили, что суд приговорил Руслана Арашукова к 16 годам и шести месяцам лишения свободы с ограничением свободы на год. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Руслан Арашуков проходил по делу о растрате в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), также ему вменяли организацию преступного сообщества (ч. 3. ст. 210 УК), следует из карточки дела в базе суда.
Вместе с ним по делу проходили еще 13 человек, в том числе его родственник Беслан Арашуков. Всех фигурантов приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от семи до 19 лет.
Руслан Арашуков — двоюродный брат бывшего сенатора Рауфа Арашукова. Он занимал пост генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп» с 2016 года.
Беслан Арашуков — троюродный брат экс-сенатора. Как отмечает «РИА Новости», его приговорили к 16 годам лишения свободы.
В декабре 2022 года суд приговорил бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля к пожизненному заключению. Обоих признали виновными в организации убийств и хищении газа на ₽4,4 млрд.
Следствие установило, что Арашуков-старший был создателем организованного преступного сообщества, которое действовало около 17 лет, с 2002 года. Рауль Арашуков тогдв занимал руководящие посты в ставропольских структурах «Газпрома» и постепенно назначал на ключевые посты в газовой отрасли своих родственников, после чего они лично либо путем указаний через подчиненных совершали действия для хищения газа. Ущерб для «дочек» «Газпрома» от этого оценили в 4,4 млрд руб.
Арашукова-младшего обвинили в организации убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова в 2010 году, а также в избиении свидетеля убийства.
Защита осужденных пыталась обжаловать приговоры, но безрезультатно. Свою вину они не признали.
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