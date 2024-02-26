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Синоптики рассказали, до какого числа сугробы в Москве не планируют таять

Вильфанд: сугробы в Москве не планируют таять до апреля
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Московские сугробы не будут таять до начала апреля, март в столице ожидается снежным. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Москве и области сугробы не планируют растаять до начала апреля, несмотря на мартовские дни», — рассказал Вильфанд. По его словам, в марте в столице еще ожидаются снегопады.

Сейчас высота сугробов достигла 62 см, что выше обычных значений, уточнил эксперт. В ближайшую неделю количество снега немного уменьшится из-за ветреной погоды, но основная часть снежного покрова сохранится.

Высота сугробов в Москве превысила полметра
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

О том, что высота московских сугробов достигла рекордных 62 см, 16 февраля писал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Тогда высота снежного покрова увеличилась на 8 см за сутки. По словам эксперта, не хватило всего одного сантиметра для повторения рекорда для 16 февраля, который наблюдался в 1994 году.

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снег сугробы Москва Роман Вильфанд
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