Путин заявил, что быть другом и врагом России «одинаково почетно»

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Друзей у России больше, чем врагов, но быть и тем, и тем — одинаково почетно. Такое мнение, как сообщает пресс-служба Кремля, высказал президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Друзей у нас больше <...>. Есть еще одно известное выражение: быть нашим другом и врагом — одинаково почетно», — сказал президент.

«Дай им бог здоровья», — ответил Собянин, перед тем как начать доклад о ситуации в Москве.

В январе 2024 года Путин назвал противником России Запад, который пытается с помощью Украины решить свои вопросы. По его словам, западные страны придерживались такой стратегии «на протяжении веков».

Президент подчеркнул, что «сама Украина для нас не враг». Противники России — это те, кто хотят «уничтожить российскую государственность» и «добиться стратегического поражения России на поле боя», добавил он тогда.