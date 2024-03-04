 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин заявил, что быть другом и врагом России «одинаково почетно»

Владимир Путин: быть другом и врагом России одинаково почетно

Путин заявил, что быть другом и врагом России «одинаково почетно»
Video

Друзей у России больше, чем врагов, но быть и тем, и тем — одинаково почетно. Такое мнение, как сообщает пресс-служба Кремля, высказал президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Друзей у нас больше <...>. Есть еще одно известное выражение: быть нашим другом и врагом — одинаково почетно», — сказал президент.

«Дай им бог здоровья», — ответил Собянин, перед тем как начать доклад о ситуации в Москве.

Путин назвал противника России на Украине мастером художественного свиста
Политика
Фото:Алина Смутко / Reuters

В январе 2024 года Путин назвал противником России Запад, который пытается с помощью Украины решить свои вопросы. По его словам, западные страны придерживались такой стратегии «на протяжении веков».

Президент подчеркнул, что «сама Украина для нас не враг». Противники России — это те, кто хотят «уничтожить российскую государственность» и «добиться стратегического поражения России на поле боя», добавил он тогда.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

Часть сторонников Байдена начали поддерживать Трампа. Что происходит

ЦБ озвучил два сценария развития российского экспорта

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Какие фильмы лидируют в российском прокате. Список

Как выглядят самые странные дома знаменитостей. Фото

У российских дилеров появились удлиненные модели BMW. Фото и цены

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95
Теги
Персоны
Владимир Путин Россия друзья враги
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Путин заявил, что Западу для экспансии всегда нужен враг
Политика
Песков заявил об отсутствии в России места для «врагов нашей страны»
Политика
Путин заявил, что «противник пытается» дотянуться до БАМа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:22
Цены на новостройки в Москве в феврале снизились второй месяц подряд Недвижимость, 15:21
Маршруты поездов в Москву и обратно изменили из-за взрыва под Самарой Политика, 15:19
Рублеву вернули очки и $157 тыс. после дисквалификации на турнире в Дубае Спорт, 15:16
Курский губернатор сообщил об обстреле села Гуево Политика, 15:16
Как будут работать биржи 8 марта: торговый календарь Инвестиции, 15:13
Премьер Украины назвал условие продления транзита газа из России Политика, 15:12
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Квартиры рядом с парками РБК и ПИК, 15:12
Голикова рассказала о сроках запуска анонсированных Путиным нацпроектов Политика, 15:07
Захарова призвала Германию взять на себя ответственность после утечки Политика, 15:02
Путин призвал власти всех уровней не забывать об угрозах России Политика, 14:58
Минобороны сообщило об уничтожении второго американского танка Abrams Политика, 14:58
Почему технологии не принесут всеобщее процветание — отвечают экономисты Pro, 14:56
Медведев счел невозможными переговоры с действующим руководством Украины Политика, 14:56