Путин назвал противника России на Украине мастером художественного свиста

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Военнослужащие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) «по ту сторону фронта» — «большие специалисты по художественному свисту», заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава государства поинтересовался у музыканта, играющего для военных в зоне спецоперации, какую музыку он исполняет со своим коллективом. «Баха в основном, Паганини. Если говорить про песни военные, то я владею еще художественным свистом», — сказал юноша Путину.

«Вы с художественным свистом можете выступить на той стороне линии фронта — они большие специалисты по художественному свисту», — пошутил президент в ответ.

В декабре 2022 года российское Минобороны сформировало две фронтовые творческие бригады, в которые вошли артисты-добровольцы и мобилизованные. В ведомстве пояснили, что такие бригады необходимы для морально-психологической поддержки участников спецоперации.

В бригады вошли музыканты, драматические актеры, представители театров «Новая опера» и «Современник», профессиональный художник, артист цирка и вокальные исполнители. Их задачами оборонное ведомство назвало сбор армейского фольклора и «культурно-художественное обслуживание бойцов» в зоне боевых действий.