Надеждин проиграл апелляцию на отказ в регистрации кандидатом на выборах
Апелляционная коллегия Верховного суда признала законным предыдущее решение ВС о законности отказа Центральной избирательной комиссии регистрировать политика Бориса Надеждина кандидатом на выборы президента России. Аудиозапись оглашения решения суда опубликована в телеграм-канале Надеждина.
«Апелляционная коллегия Верховного суда Российской Федерации определила: решение Верховного суда Российской Федерации от 21 февраля 2024 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Надеждина Бориса Борисовича — без удовлетворения», — сказал судья.
Таким образом, решение суда о законности в отказе в регистрации вступило в силу.
Надеждин написал в своем телеграм-канале, что не согласен с решением коллегии Верховного суда. Он намерен подать надзорную жалобу в президиум ВС. «А потом обратимся и в Конституционный суд», — пообещал он.
ЦИК отказала Надеждину в регистрации на выборах президента 8 февраля. Комиссия объяснила это высоким процентом брака в сданных подписях: по итогам проверки отобранных 60 тыс. подписей из 105 тыс. сданных всего недействительными были признаны свыше 9 тыс., а для регистрации доля недействительных подписей не должна превышать 5%.
Надеждин 16 февраля подал иск в Верховный суд для оспаривания решения Центризбиркома об отказе в регистрации. 21 февраля суд признал законным вердикт ЦИК.
Выборы президента России пройдут 15–17 марта. Кандидатами на этот пост зарегистрировали действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец), лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди») и председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова (КПРФ).
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