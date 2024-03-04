Решение об отказе Надеждину в регистрации кандидатом на выборах вступило в силу

Надеждин проиграл апелляцию на отказ в регистрации кандидатом на выборах

Борис Надеждин (Фото: Максим Шипенков / ЕРА / ТАСС)

Апелляционная коллегия Верховного суда признала законным предыдущее решение ВС о законности отказа Центральной избирательной комиссии регистрировать политика Бориса Надеждина кандидатом на выборы президента России. Аудиозапись оглашения решения суда опубликована в телеграм-канале Надеждина.

«Апелляционная коллегия Верховного суда Российской Федерации определила: решение Верховного суда Российской Федерации от 21 февраля 2024 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Надеждина Бориса Борисовича — без удовлетворения», — сказал судья.

Таким образом, решение суда о законности в отказе в регистрации вступило в силу.

Надеждин написал в своем телеграм-канале, что не согласен с решением коллегии Верховного суда. Он намерен подать надзорную жалобу в президиум ВС. «А потом обратимся и в Конституционный суд», — пообещал он.

ЦИК отказала Надеждину в регистрации на выборах президента 8 февраля. Комиссия объяснила это высоким процентом брака в сданных подписях: по итогам проверки отобранных 60 тыс. подписей из 105 тыс. сданных всего недействительными были признаны свыше 9 тыс., а для регистрации доля недействительных подписей не должна превышать 5%.

Надеждин 16 февраля подал иск в Верховный суд для оспаривания решения Центризбиркома об отказе в регистрации. 21 февраля суд признал законным вердикт ЦИК.