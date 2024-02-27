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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших при обстреле поселка в Брянской области выросло до 5

Богомаз: число пострадавших при обстреле поселка в Брянской области выросло до 5
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Еще два человека были ранены в результате обстрела поселка Суземки, сообщил в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«По уточненным данным, в результате террористической атаки ВСУ на Суземку еще двое жителей получили легкие ранения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

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Фото:Google Maps

Вечером 27 февраля Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по поселку городского типа Суземка. В результате атаки получили ранения три местных жителя, написал тогда губернатор. Один был тяжело ранен, два получили ранения средней степени тяжести.

Суземка находится менее чем в 10 км от границы с Сумской областью Украины. Поселок неоднократно обстреливали ранее.

Число пострадавших при обстреле поселка в Брянской области выросло до 5
Число пострадавших при обстреле поселка в Брянской области выросло до 5

 

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Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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