Богомаз: число пострадавших при обстреле поселка в Брянской области выросло до 5

Число пострадавших при обстреле поселка в Брянской области выросло до 5

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Еще два человека были ранены в результате обстрела поселка Суземки, сообщил в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«По уточненным данным, в результате террористической атаки ВСУ на Суземку еще двое жителей получили легкие ранения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

Вечером 27 февраля Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по поселку городского типа Суземка. В результате атаки получили ранения три местных жителя, написал тогда губернатор. Один был тяжело ранен, два получили ранения средней степени тяжести.

Суземка находится менее чем в 10 км от границы с Сумской областью Украины. Поселок неоднократно обстреливали ранее.