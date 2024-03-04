В Алма-Ате сразу после землетрясения включили сирену
Системы оповещения сработали в Алма-Ате после сильного землетрясения. Об этом сообщает МЧС Казахстана.
«В 11:22 ДЧС Алма-Аты незамедлительно был запущен сирено-звуковой сигнал и перехват телерадиоканалов», — передает пресс-служба МЧС.
О том, что звуки сирен прозвучали сразу после подземных толчков, рассказывают и местные жители. «Почти сразу зазвучала сирена, мы начали эвакуацию», — передает корреспондент Nur.kz слова очевидца Аснурии.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в 31 км к югу от Алма-Аты в 11:22 по местному времени. В самом городе подземные толчки ощущались на уровне 5 баллов.
Это не первое землетрясение в Казахстане за последнее время. 23 января в результате подземных толчков магнитудой 6,7 в Алма-Ате пострадали 44 человека. Тогда система оповещения не сработала. «Горожане растерялись, не зная, как себя вести», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, сирена вызвала бы панику, однако нужно было «обеспечить другие связи с населением». Компетентные органы «не прошли испытание стихией», подчеркнул глава государства. Он поручил правительству пересмотреть подходы к обеспечению безопасности во время землетрясений.
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