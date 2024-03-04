«Коммерсантъ» узнал о жалобах на телевизоры Sber после обновления
После обновления программного обеспечения бюджетного сегмента телевизоров Sber разрешение экрана снизилось с 1080p (Full HD) до 720p. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на жалобы пользователей в чате поддержки устройств SberDevices (ООО «СалютДевайсы», ранее принадлежало «Сберу»).
Жалобы относятся к обновлению 1.89.60, самые ранние из них датированы 16 февраля, уточняет «Коммерсантъ». В SberDevices подтвердили газете, что «оптимизировали разрешение отображаемых элементов интерфейса» на бюджетных моделях телевизоров Sber диагональю 32 и 43 дюйма.
Это, как утверждают в компании, сделали для увеличения скорости отклика устройств. В SberDevices заявили, что контент «продолжает отображаться в максимально высоком качестве, доступном на конкретной модели».
В компании добавили, что при желании пользователи могут вручную скачать и установить более старую версию программного обеспечения. В то же время один владелец телевизора передал «Коммерсанту» технические данные об обновлении и рассказал, что после понижения версии ПО ему не удалось пройти активацию, обязательную для устройств Sber.
В ноябре 2023 года SberDevices выпустили масштабное обновление платформы «Салют ТВ» — операционной системы, на которой работают «умные» телевизоры и другие устройства Sber. В частности, в «Салют ТВ» сделали отдельный детский раздел в главном меню.
В августе 2022 года Сбербанк сменил название компании, разрабатывающей умные колонки и гаджеты с голосовым помощником «Салют», убрав из него слово «Сбер» — ООО «СберДевайсы» стало называться ООО «СалютДевайсы». В январе Сбер продал компанию.
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