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Технологии и медиа ,  
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«Коммерсантъ» узнал о жалобах на телевизоры Sber после обновления

«Коммерсантъ»: пользователи пожаловались на телевизоры Sber из-за обновления
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Фото: SberDevices
Фото: SberDevices

После обновления программного обеспечения бюджетного сегмента телевизоров Sber разрешение экрана снизилось с 1080p (Full HD) до 720p. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на жалобы пользователей в чате поддержки устройств SberDevices (ООО «СалютДевайсы», ранее принадлежало «Сберу»).

Жалобы относятся к обновлению 1.89.60, самые ранние из них датированы 16 февраля, уточняет «Коммерсантъ». В SberDevices подтвердили газете, что «оптимизировали разрешение отображаемых элементов интерфейса» на бюджетных моделях телевизоров Sber диагональю 32 и 43 дюйма.

Это, как утверждают в компании, сделали для увеличения скорости отклика устройств. В SberDevices заявили, что контент «продолжает отображаться в максимально высоком качестве, доступном на конкретной модели».

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В компании добавили, что при желании пользователи могут вручную скачать и установить более старую версию программного обеспечения. В то же время один владелец телевизора передал «Коммерсанту» технические данные об обновлении и рассказал, что после понижения версии ПО ему не удалось пройти активацию, обязательную для устройств Sber.

В ноябре 2023 года SberDevices выпустили масштабное обновление платформы «Салют ТВ» — операционной системы, на которой работают «умные» телевизоры и другие устройства Sber. В частности, в «Салют ТВ» сделали отдельный детский раздел в главном меню.

В августе 2022 года Сбербанк сменил название компании, разрабатывающей умные колонки и гаджеты с голосовым помощником «Салют», убрав из него слово «Сбер» — ООО «СберДевайсы» стало называться ООО «СалютДевайсы». В январе Сбер продал компанию.

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