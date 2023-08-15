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«Сбер» показал новую линейку устройств для «умного» дома

«Сбер» показал устройства для «умного» дома, работающие на российской облачной платформе
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Линейка новых устройств Умный хаб Умный хаб&nbsp;в интерьере Умная розетка Умная розетка&nbsp;в интерьере Умная кнопка Умная кнопка&nbsp;в интерьере Датчик движения Датчик движения&nbsp;в интерьере Датчик температуры и влажности Датчик температуры и влажности в интерьере Датчик открытия Датчик открытия в интерьере

«Сбер» представил новую линейку устройств, работающих на базе российской облачной платформы, говорится в поступившем в РБК сообщении.

Устройства разрабатывала дочерняя компания «Сбера» SberDevices (ООО «СалютДевайсы»). В новую линейку входят:

  • управляющий хаб;
  • сценарная кнопка;
  • датчики движения, открытия, температуры и влажности.

Все устройства работают на отечественной облачной платформе «умного» дома Sber и российских серверах, отмечается в сообщении.

Также компания показала обновленную Wi-Fi-розетку с защитой от повышенного напряжения.

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С помощью датчиков движения пользователь «умного» дома сможет настраивать климат-контроль в помещении, включение и выключение бытовых приборов и освещения — с новыми датчиками всё будет работать само, заявили в компании.

Сценарная кнопка и датчики поддерживают беспроводной протокол Zigbee 3.0, который обеспечивает связь устройств «умного» дома между собой.

«Датчики, работающие на протоколе Zigbee, потребляют мало энергии, поэтому могут работать несколько лет без смены батарейки. Поскольку им не нужно питание от сети, разместить такие устройства можно в любом удобном месте с помощью простого самоклеящегося крепления», — пояснили в пресс-службе «Сбера».

Управляющий хаб Sber необходим для связи датчиков с платформой «умного» дома. Он также может управлять совместимыми Zigbee-устройствами Aqara и Sonoff (дистрибьюторы устройств для «умного» дома), уточнили в компании.

Новая Wi-Fi-розетка Sber делает подключенные к ней приборы «умными», так как позволяет управлять ими дистанционно и связывать их работу с другими «умными» устройствами, датчиками и сценариями. Например, к розетке можно подключить увлажнитель и настроить сценарий так, чтобы устройство включалось автоматически, когда влажность в помещении падает ниже 30%.

Розетка защищает подключенную технику от повышенного напряжения. Когда такая защита срабатывает, розетка автоматически отключает прибор. После того как напряжение возвращается к норме, розетка включает прибор снова.

Устройство способно управлять электроприборами мощностью до 3680 Вт (ток до 16 А). Также в розетку встроен датчик температуры, созданный для предотвращения перегрева.

Теги
умный дом устройства облачная платформа
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