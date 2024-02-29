Путин: каждый помнит лозунг «Бросай пить — вставай на лыжи»

Путин напомнил о лозунге «Бросай пить — вставай на лыжи»

Президент России заявил о необходимости поощрять людей, ответственно относящихся к своему здоровью — в частности, своевременно проходящих диспансеризацию и успешно сдающих нормативы ГТО

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал одним из значимых достижений увеличение «в разы» числа граждан, которые регулярно занимаются спортом.

По словам Путина, нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью.

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Со следующего года всем, кто регулярно проходит диспансеризацию и успешно сдает нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), будет предоставляться налоговый вычет.

Путин отметил, что все помнят «народный лозунг» «Бросай пить — вставай на лыжи», и добавил, что «момент такой настал».

Комплекс ГТО предусматривает сдачу нормативов в различных дисциплинах по трем уровням трудности для каждой возрастной группы (от 6 до 70 лет и старше). В зависимости от выполнения нормативов можно получить золотой, серебряный или бронзовый знак отличия ГТО. Среди дисциплин для сдачи есть легкоатлетические, гимнастические, плавание, стрельба, бег на лыжах и другие.