Путин напомнил о лозунге «Бросай пить — вставай на лыжи»
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал одним из значимых достижений увеличение «в разы» числа граждан, которые регулярно занимаются спортом.
По словам Путина, нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью.
Со следующего года всем, кто регулярно проходит диспансеризацию и успешно сдает нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), будет предоставляться налоговый вычет.
Путин отметил, что все помнят «народный лозунг» «Бросай пить — вставай на лыжи», и добавил, что «момент такой настал».
Комплекс ГТО предусматривает сдачу нормативов в различных дисциплинах по трем уровням трудности для каждой возрастной группы (от 6 до 70 лет и старше). В зависимости от выполнения нормативов можно получить золотой, серебряный или бронзовый знак отличия ГТО. Среди дисциплин для сдачи есть легкоатлетические, гимнастические, плавание, стрельба, бег на лыжах и другие.
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