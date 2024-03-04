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Выборы президента США ,  
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Трамп назвал округ Колумбия «болотом» после поражения на праймериз

Дональд Трамп назвал округ Колумбия болотом после поражения на праймериз
Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jay Paul / Reuters)

Бывший президент США Дональд Трамп назвал болотом столичный округ Колумбия, после того как на праймериз Республиканской партии победила экс-постпред при ООН Никки Хейли. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Я намеренно держался подальше от округа Колумбия, <...> потому что это болото с очень малым количеством делегатов и без каких-либо преимуществ», — написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что его соперница Хейли оставила в этом округе все свое время, усилия и деньги. Он напомнил, что одержал победу над «очень слабым противником» на кокусах республиканцев в штатах Миссури, Айдахо и Мичиган.

Трамп победил на голосовании в трех штатах
Политика
Дональд Трамп

По мнению Трампа, он также получит «большие цифры» в Супервторник. Речь идет о дне президентских первичных выборов в США, когда наибольшее количество штатов проводят праймериз и собрания. В этом году республиканцы проведут голосование в 15 штатах, в том числе в Калифорнии и Массачусетсе, демократы — в 16 штатах, пишет CNN.

На голосовании республиканцев в округе Колумбия Хейли набрала 62,8% голосов, Трамп — 33,3%. Оставшиеся голоса распределились между бизнесменом из Флориды и майором ВВС США в запасе Дэвидом Штукенбергом, а также выбывшими из гонки, но оставшимися в бюллетенях Райаном Бинкли, Дугом Бергамом, Крисом Кристи, Роном Десантисом и Вивеком Рамасвами.

Что такое кокусы и праймериз

Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, и при голосовании используются урны и бюллетени.

По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на партийных съездах, которые обе партии проведут летом. Для выдвижения одному из претендентов необходимо заручиться поддержкой более чем половины делегатов: демократам — 1968, республиканцам — 1215.

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Дональд Трамп праймериз Республиканская партия республиканцы Никки Хейли
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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