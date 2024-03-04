Трамп назвал округ Колумбия «болотом» после поражения на праймериз

Дональд Трамп (Фото: Jay Paul / Reuters)

Бывший президент США Дональд Трамп назвал болотом столичный округ Колумбия, после того как на праймериз Республиканской партии победила экс-постпред при ООН Никки Хейли. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Я намеренно держался подальше от округа Колумбия, <...> потому что это болото с очень малым количеством делегатов и без каких-либо преимуществ», — написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что его соперница Хейли оставила в этом округе все свое время, усилия и деньги. Он напомнил, что одержал победу над «очень слабым противником» на кокусах республиканцев в штатах Миссури, Айдахо и Мичиган.

По мнению Трампа, он также получит «большие цифры» в Супервторник. Речь идет о дне президентских первичных выборов в США, когда наибольшее количество штатов проводят праймериз и собрания. В этом году республиканцы проведут голосование в 15 штатах, в том числе в Калифорнии и Массачусетсе, демократы — в 16 штатах, пишет CNN.

На голосовании республиканцев в округе Колумбия Хейли набрала 62,8% голосов, Трамп — 33,3%. Оставшиеся голоса распределились между бизнесменом из Флориды и майором ВВС США в запасе Дэвидом Штукенбергом, а также выбывшими из гонки, но оставшимися в бюллетенях Райаном Бинкли, Дугом Бергамом, Крисом Кристи, Роном Десантисом и Вивеком Рамасвами.