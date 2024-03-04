В «Ростехе» заявили, что танк «Армата» стоит на вооружении армии

Российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении армии России, сообщил «РИА Новости» гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«В армии она, конечно, на вооружении стоит», — отметил он.

Т-14 был представлен в 2015 году на параде Победы вместе с другими изделиями на базе «Арматы». Его производит корпорация «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»). Танк оснащен единой системой управления тактическим звеном, которую разработал воронежский концерн «Созвездие».

Особенность Т-14 — необитаемая башня: экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. Машина используется прежде всего для разведки, целеуказания и корректировки огня артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов и танков Т-90 в составе тактического звена.