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Военная операция на Украине ,  
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В «Ростехе» заявили, что танк «Армата» стоит на вооружении армии

Глава «Ростеха» Чемезов: танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении армии
Сюжет
Военная операция на Украине

Российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении армии России, сообщил «РИА Новости» гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«В армии она, конечно, на вооружении стоит», — отметил он.

Т-14 был представлен в 2015 году на параде Победы вместе с другими изделиями на базе «Арматы». Его производит корпорация «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»). Танк оснащен единой системой управления тактическим звеном, которую разработал воронежский концерн «Созвездие».

Особенность Т-14 — необитаемая башня: экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. Машина используется прежде всего для разведки, целеуказания и корректировки огня артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов и танков Т-90 в составе тактического звена.

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В апреле 2023 года «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что Вооруженные силы России начали применять Т-14 в зоне военной операции на Украине. Танки используют для ударов по украинским позициям, но в штурмовых действиях они пока не участвовали.

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Теги
Сергей Чемезов Ростех танк «Армата» российская армия
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