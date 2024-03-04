В «Ростехе» заявили, что танк «Армата» стоит на вооружении армии
Российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении армии России, сообщил «РИА Новости» гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«В армии она, конечно, на вооружении стоит», — отметил он.
Т-14 был представлен в 2015 году на параде Победы вместе с другими изделиями на базе «Арматы». Его производит корпорация «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»). Танк оснащен единой системой управления тактическим звеном, которую разработал воронежский концерн «Созвездие».
Особенность Т-14 — необитаемая башня: экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. Машина используется прежде всего для разведки, целеуказания и корректировки огня артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов и танков Т-90 в составе тактического звена.
В апреле 2023 года «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что Вооруженные силы России начали применять Т-14 в зоне военной операции на Украине. Танки используют для ударов по украинским позициям, но в штурмовых действиях они пока не участвовали.
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