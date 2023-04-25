«РИА Новости» узнало о применении танков «Армата» в зоне военной операции

Вооруженные силы России начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне военной операции на Украине, сообщил «РИА Новости» информированный источник.

По словам собеседника агентства, танк используют для ударов по украинским позициям, в штурмовых действиях они пока не участвовали. Он отметил, что боевые машины оснастили дополнительной защитой борта от противотанковых боеприпасов.

Т-14 был представлен в 2015 году на параде Победы вместе с другими изделиями на базе «Арматы». Его производит корпорация «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»). Танк оснащен единой системой управления тактическим звеном, которую разработал воронежский концерн «Созвездие».

Особенность Т-14 — необитаемая башня: экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. Машина используется, прежде всего, для разведки, целеуказания и корректировки огня артиллерийских установок, зенитно ракетных комплексов и танков Т-90 в составе тактического звена.