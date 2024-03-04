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Военная операция на Украине ,  
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Балицкий объяснил, зачем ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре

Балицкий: ВСУ бьют по инфраструктуре из-за отсутствия побед на фронте
Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют гражданские объекты из-за отсутствия побед на фронте, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью газете «Известия».

«Они бьют именно по инфраструктуре, потому что у них нет побед на фронте. И они таким образом стараются хоть как-нибудь досадить нам, показать, что якобы российская власть не может обеспечить нормальный уровень жизни людей», — пояснил Балицкий.

На вопрос о том, насколько реальной губернатор расценивает угрозу ввода западных войск, Балицкий отметил, что европейцы «не только не хотят, но и не могут воевать на Украине».

«Они не могут — у них нет сегодня ни средств, ни сил, ни людей, ни поддержки внутри», — сказал глава региона.

Балицкий заявил о преимуществе артиллерии России в Запорожской области
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Власти приграничных регионов России регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников. Нередко обломки падают на жилые дома и автомобили, повреждая их. 2 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка попало под минометный обстрел. Пострадавших нет, но шесть частных домовладений и две машины получили повреждения.

Балицкий объяснил, зачем ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре
Балицкий объяснил, зачем ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре

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Теги
Евгений Балицкий Запорожская область ВСУ Украина городская инфраструктура
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