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Король Норвегии Харальд V вернулся на родину после госпитализации

Король Норвегии Харальд V вернулся на родину из Малайзии после госпитализации

Король Норвегии Харальд V вернулся домой после госпитализации в Малайзии, сообщила пресс-служба королевского дома.

«По прибытии в Норвегию Его Величество будет госпитализирован в больницу Рикшоспиталет. Его Величество проведет две недели в отпуске по болезни», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Малайзии монарх находился в отпуске. После госпитализации с инфекцией ему оказали медицинскую помощь. За границей он должен был отмечать свой день рождения — 21 февраля ему исполнилось 87 лет. Сведений о том, куда ехал король и с кем, королевский дом не обнародовал.

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В конце января Харальда V уже госпитализировали с респираторной инфекцией, он выписался 2 февраля. 

Харальд V взошел на престол 17 января 1991 года, после кончины своего отца Улафа. Наследником престола сейчас является единственный сын монарха Хокон, ему 50 лет.

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Харальд V Норвегия инфекция
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