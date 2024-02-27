Короля Норвегии госпитализировали в Малайзии

Королю Харальду V 87 лет, он правит с 1991 года. Монарх находился в Малайзии в отпуске по случаю своего дня рождения

Король Норвегии Харальд V (Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images)

Норвежского короля Харальда V госпитализировали в Малайзии с инфекцией, сообщает Aftenposten cо ссылкой на королевский дом.

Монарху 87 лет. В Малайзии король находился в отпуске. Ему оказывают медицинскую помощь малайзийские и норвежские врачи, добавили в королевском доме. В каком городе он находился, не указывается.

Издание отмечает, что король должен был отмечать за границей свой день рождения – 21 февраля ему исполнилось 87 лет. При этом сведений о том, куда едет монарх и с кем, королевский дом не обнародовал.

В конце января Харальда V уже госпитализировали с респираторной инфекцией, он выписался 2 февраля.

Харальд V взошел на престол 17 января 1991 года, после кончины своего отца Улафа. Наследником престола сейчас является единственный сын монарха Хокон, ему 50 лет.