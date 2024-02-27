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Короля Норвегии госпитализировали в Малайзии

Король Норвегии Харальд V госпитализирован в Малайзии с инфекцией
Королю Харальду V 87 лет, он правит с 1991 года. Монарх находился в Малайзии в отпуске по случаю своего дня рождения
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Король Норвегии Харальд V (Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images)

Норвежского короля Харальда V госпитализировали в Малайзии с инфекцией, сообщает Aftenposten cо ссылкой на королевский дом.

Монарху 87 лет. В Малайзии король находился в отпуске. Ему оказывают медицинскую помощь малайзийские и норвежские врачи, добавили в королевском доме. В каком городе он находился, не указывается.

Издание отмечает, что король должен был отмечать за границей свой день рождения – 21 февраля ему исполнилось 87 лет. При этом сведений о том, куда едет монарх и с кем, королевский дом не обнародовал.

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В конце января Харальда V уже госпитализировали с респираторной инфекцией, он выписался 2 февраля. 

Харальд V взошел на престол 17 января 1991 года, после кончины своего отца Улафа. Наследником престола сейчас является единственный сын монарха Хокон, ему 50 лет. 

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король Норвегия Харальд V Малайзия
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