Короля Норвегии госпитализировали в Малайзии
Норвежского короля Харальда V госпитализировали в Малайзии с инфекцией, сообщает Aftenposten cо ссылкой на королевский дом.
Монарху 87 лет. В Малайзии король находился в отпуске. Ему оказывают медицинскую помощь малайзийские и норвежские врачи, добавили в королевском доме. В каком городе он находился, не указывается.
Издание отмечает, что король должен был отмечать за границей свой день рождения – 21 февраля ему исполнилось 87 лет. При этом сведений о том, куда едет монарх и с кем, королевский дом не обнародовал.
В конце января Харальда V уже госпитализировали с респираторной инфекцией, он выписался 2 февраля.
Харальд V взошел на престол 17 января 1991 года, после кончины своего отца Улафа. Наследником престола сейчас является единственный сын монарха Хокон, ему 50 лет.
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