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Палестино-израильский конфликт ,  
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Байден разрешил санкции против еврейских поселенцев на Западном берегу

США разрешили вводить санкции против еврейских поселенцев на Западном берегу
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Uriel Sinai / Getty Images
Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Президент США Джо Байден подписал указ, который позволит Вашингтону вводить санкции против еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Этот указ позволит США вводить финансовые санкции против тех, кто координирует или участвует в определенных действиях, включая акты или угрозы насилия в отношении гражданских лиц, их запугивание с целью заставить покинуть свои дома, уничтожение или захват имущества, а также участие в террористической деятельности на Западном берегу», — говорится в сообщении.

В Белом доме добавили, что Байден обеспокоен ростом насилия на Западном берегу со стороны экстремистов, в частности поселенцев, которое в 2023 году достигло «рекордного уровня». По мнению президента, это насилие представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности Палестины, Израиля и ближневосточного региона в целом. Кроме того, проблема угрожает национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов.

На указ Байдена отреагировала канцелярия премьер-министра Израилья Биньямина Нетаньяху. Ведомство написало в соцсети X, что «подавляющее большинство жителей Иудеи и Самарии (округ Израиля на Западном берегу реки Иордан. — РБК) являются законопослушными гражданами, многие из которых в настоящее время сражаются за Израиль в качестве призывников и резервистов». Действия американской администрации в канцелярии Нетаньяху назвали «излишними».

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Politico отметило, что указ Байдена появился на фоне давления, в том числе со стороны членов Демократической партии, и требований проводить более жесткую политику по отношению к Израилю.

В конце ноября 2023 года президент США заявил о готовности ввести визовые ограничения «в отношении экстремистов, нападающих на мирных жителей на Западном берегу». С таким заявлением он выступил в статье для The Washington Post. Президент добавил, что призвал израильские власти прекратить «насилие против палестинцев» и наказать причастных к нему людей.

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Тогда же газета Politico написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что Байден поручил своей администрации подготовить санкционные меры в отношении израильских поселенцев, которые нападают на палестинцев на Западном берегу реки Иордан. По данным источника, указания получили, в частности, госсекретарь Энтони Блинкен и министр финансов Джанет Йеллен.

Теги
Персоны
Джо Байден США санкции Западный берег реки Иордан
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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