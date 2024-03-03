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В Казани завершились Игры будущего

Состоялась церемония закрытия Игр будущего в Казани
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Казани состоялась церемония закрытия Игр будущего, сообщила пресс-служба правительства России.

Церемония прошла в формате фиджитал-вечеринки. Концерт и турнир объединили реальный и виртуальный мир. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, зрители из более чем 100 стран следили за соревнованиями на стыке традиционного и киберспорта.

Первый международный мультиспортивный турнир Игры будущего начался 21 февраля. Программа соревнований объединила 21 инновационную дисциплину в концепции фиджитал, сочетающей классический и цифровой спорт.

В Казань приехали более 2 тыс. участников, которые сформировали 294 команды. Возраст спортсменов — от 12 до 62 лет.

Победителями и призерами первых Игр будущего стали 236 спортсменов из России, Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Испании, Южной Кореи, Филиппин, Уругвая, Эквадора, Аргентины и Колумбии. Более девяти государств заявили о желании провести турнир в своей стране.

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Фиджитал-спорт был официально признан видом спорта в России в январе 2023 года. Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия гордится возможностью принимать это «уникальное пионерское соревнование», для подготовки к которому за короткий срок была проделана значительная работа. «Игры будущего являются прекрасным примером крупного спортивного мероприятия нового формата, которые активно проводит Россия», — сказал министр.

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