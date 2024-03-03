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Военная операция на Украине ,  
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В домах в Санкт-Петербурге полностью восстановили отопление после ЧП

После ЧП в Петербурге в поврежденных домах восстановили отопление, газ и воду
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Фото: Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга

В поврежденных в результате ЧП в Санкт-Петербурге домах на Пискаревском проспекте полностью восстановили отопление, подачу воды, газа и электричества. Об этом сообщила пресс-служба Красногвардейского района в Telegram.

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«В первой парадной дома по Пискаревскому, 161 полностью подключено отопление, газ, водоснабжение и электроэнергия», — говорится в сообщении.

2 марта пресс-служба района сообщила о подключении всех коммунальных услуг в домах на Пискаревском проспекте 159к2 и 161 за исключением нескольких квартир в первой парадной.

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Фото:Сергей Яркин / РБК Санкт-Петербург

Утром 2 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о «ЧП в Красногвардейском районе», в результате которого было частично повреждено остекление балконов двух домов, жертв нет. За медицинской помощью обратились шесть человек, одну женщину госпитализировали «с симптомами реакции на стресс».

Всех пострадавших разместили в пункте временного пребывания, им пообещали компенсации и устранение повреждений за счет города.

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В Росгвардии сообщили, что причиной повреждения многоквартирного дома предположительно является падение беспилотника.

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Теги
ЧП Санкт-Петербург Красногвардейский район
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