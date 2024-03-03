На севере Буркина-Фасо боевики убили 170 человек
Боевики убили в трех деревнях на севере Буркина-Фасо около 170 жителей, сообщил прокурор района Уахигуя Али Бенджамин Кулибали, передает AFP.
По его словам, нападения на деревни Комсилга, Нодин и Сороэ начались 25 февраля. Точное число погибших пока не установлено, началось расследование. Очевидцы рассказали агентству, что жертвами стали десятки женщин и детей.
Ранее, 25 февраля, по меньшей мере 15 человек погибли в результате теракта в католической церкви на севере Буркино-Фасо. На следующий день боевики атаковали на востоке страны мечеть и убили там несколько десятков человек. AFP отмечает, что эти случаи не связаны с нападениями на деревни.
В Буркина-Фасо в 2022 году прошло два госпереворота, страну возглавляет хунта во главе с капитаном Ибрагимом Траоре. О еще одной попытке свергнуть власть сообщили осенью 2023 года.
В ООН неоднократно заявляли о катастрофической гуманитарной ситуации в регионе. Так, с января по сентябрь 2022 года в стране зарегистрировали в три раза больше погибших детей, чем за тот же период 2021 года. Большинство детей погибли от огнестрельных ранений во время нападений на их деревни.
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?