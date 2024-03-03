 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На севере Буркина-Фасо боевики убили 170 человек

AFP: в Буркина-Фасо боевики убили около 170 человек
Буркина-Фасо
Буркина-Фасо (Фото: Antoine Boureau / Hans Lucas / Reuters)

Боевики убили в трех деревнях на севере Буркина-Фасо около 170 жителей, сообщил прокурор района Уахигуя Али Бенджамин Кулибали, передает AFP.

По его словам, нападения на деревни Комсилга, Нодин и Сороэ начались 25 февраля. Точное число погибших пока не установлено, началось расследование. Очевидцы рассказали агентству, что жертвами стали десятки женщин и детей.

Ранее, 25 февраля, по меньшей мере 15 человек погибли в результате теракта в католической церкви на севере Буркино-Фасо. На следующий день боевики атаковали на востоке страны мечеть и убили там несколько десятков человек. AFP отмечает, что эти случаи не связаны с нападениями на деревни.

Франция приостановила всю финансовую поддержку Буркина-Фасо
Политика
Фото: Djibo Issifou / dpa / Global Look Press

В Буркина-Фасо в 2022 году прошло два госпереворота, страну возглавляет хунта во главе с капитаном Ибрагимом Траоре. О еще одной попытке свергнуть власть сообщили осенью 2023 года.

В ООН неоднократно заявляли о катастрофической гуманитарной ситуации в регионе. Так, с января по сентябрь 2022 года в стране зарегистрировали в три раза больше погибших детей, чем за тот же период 2021 года. Большинство детей погибли от огнестрельных ранений во время нападений на их деревни.

На севере Буркина-Фасо боевики убили 170 человек
На севере Буркина-Фасо боевики убили 170 человек

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать

Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?
Теги
Буркина-Фасо погибшие боевики
Материалы по теме
ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с Нигером, Мали и Буркина-Фасо
Политика
Делегация российских военных вслед за Ливией посетила Буркина-Фасо
Политика
Власти Буркина-Фасо одобрили отправку военного контингента в Нигер
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Медведев оценил запись разговора военных в Бундесвере Политика, 14:50
На «потом» не сдвинут: новостройки, которые сдадут раньше срока РБК и ПИК, 14:44
На севере Буркина-Фасо боевики убили 170 человек Политика, 14:35
Отец чемпиона «Формулы-1» потребовал уволить главу команды Red Bull Спорт, 14:27
Минобороны сообщило об уничтожении 143 дронов ВСУ, включая Bayraktar Политика, 14:17
NYT увидела в предвыборном опросе опасные сигналы для Байдена Политика, 14:05
Глава МИД Турции объяснил позицию страны по миру на Украине Политика, 14:02
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
На трассе «Таврида» в районе Феодосии запустили реверсивное движение Общество, 13:58
Правительство выделило ₽30 млн на выплаты матерям-героиням Экономика, 13:40
Эксперты назвали риск «одноразового эффекта» рекламы на ракетах России Бизнес, 13:30
В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции Политика, 13:24
Судью матча клуба Месси заменили из-за фото в футболке «Интер Майами» Спорт, 13:15
Окна в пол и угловое остекление: квартиры, где всегда много света РБК и ПИК, 13:11
В Белоруссии впервые возбудили дело за «отрицание геноцида» белорусов Политика, 13:07