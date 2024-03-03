На севере Буркина-Фасо боевики убили 170 человек

Буркина-Фасо (Фото: Antoine Boureau / Hans Lucas / Reuters)

Боевики убили в трех деревнях на севере Буркина-Фасо около 170 жителей, сообщил прокурор района Уахигуя Али Бенджамин Кулибали, передает AFP.

По его словам, нападения на деревни Комсилга, Нодин и Сороэ начались 25 февраля. Точное число погибших пока не установлено, началось расследование. Очевидцы рассказали агентству, что жертвами стали десятки женщин и детей.

Ранее, 25 февраля, по меньшей мере 15 человек погибли в результате теракта в католической церкви на севере Буркино-Фасо. На следующий день боевики атаковали на востоке страны мечеть и убили там несколько десятков человек. AFP отмечает, что эти случаи не связаны с нападениями на деревни.

В Буркина-Фасо в 2022 году прошло два госпереворота, страну возглавляет хунта во главе с капитаном Ибрагимом Траоре. О еще одной попытке свергнуть власть сообщили осенью 2023 года.

В ООН неоднократно заявляли о катастрофической гуманитарной ситуации в регионе. Так, с января по сентябрь 2022 года в стране зарегистрировали в три раза больше погибших детей, чем за тот же период 2021 года. Большинство детей погибли от огнестрельных ранений во время нападений на их деревни.