В Пакистане избрали нового премьер-министра
Новым премьер-министром Пакистана стал председатель Пакистанской мусульманской лиги Шехбаз Шариф, сообщает телеканал Geo TV.
За него проголосовали 201 из 336 депутатов нижней палаты парламента. Его оппонент — генсек партии «Движение за справедливость» Омар Аюб Хан — набрал 92 голоса. Издание называет ожидаемой победу Шарифа, поскольку тот пользовался поддержкой семи других партий.
Шехбазу Шарифу 72 года. Он возглавлял правительство Пакистана с апреля 2022 года по август 2023 года. Основными задачами своего правительства политик называл укрепление экономики и улучшение отношений с США.
Его предшественник, на тот момент председатель партии «Движение за справедливость», Имран Хан был смещен с должности из-за вотума недоверия и обвинений в отмывании денег и разглашении государственной тайны. 30 января по одному из дел его приговорили к десяти годам заключения.
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