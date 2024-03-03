В Днепре прогремели взрывы

УНИАН и «Суспiльне» сообщили о взрывах в Днепре на фоне воздушной тревоги

В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, сообщили Военно-Воздушные силы Украины в телеграм-канале.

УНИАН и «Суспiльне» пишут, что в Днепре раздаются взрывы.

Сигнал воздушной тревоги также запустили в Николаевской, Харьковской областях, а также на подконтрольной Украине части Херсонской области.

Позднее ВВС Украины сообщили, что тревогу в четырех регионах отменили.

В ночь на 26 февраля взрывы произошли в Днепропетровской области и Харькове. Над Днепром работала ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.