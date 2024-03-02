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Военная операция на Украине ,  
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Власти Одессы сообщили о последствиях взрыва в городе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ночью в Одессе объявлялась воздушная тревога, произошли взрывы, сообщили местные власти. В том числе, по их данным, в девятиэтажный дом врезался беспилотник.

Президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале написал, что сейчас известно о двух погибших, еще восемь человек пострадали.

Позднее телеграм-канал «Одеса. Офіційно» сообщил о трех погибших.

По словам Зеленского, спасатели продолжают разбор завалов.

В Одессе прозвучали взрывы
Политика

«Суспільне» и Zn.ua сообщали о взрывах в Одессе в ночь на 2 марта. В городе и области несколько раз объявлялась воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Россия Украина Одесса Владимир Зеленский Военная операция на Украине
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