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Военная операция на Украине ,  
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Взрывы прогремели в Днепре и Харькове

Взрывы прогремели в Днепре и Харькове после объявления воздушной тревоги
Сюжет
Военная операция на Украине
Воздушная тревога в настоящее время объявлена в восточных областях Украины. Местные власти сообщают о работе ПВО и взрывах в Харькове и Днепре

В Харькове слышны взрывы, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.

Также о взрывах сообщают власти Днепропетровской области. По данным главы местной ОВА Сергея Лисака, над Днепром работала ПВО, после взрывов есть пострадавшие и повреждения на земле.

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины.

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Политика
Фото:Roman Pilipey / Getty Images

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Взрывы прогремели в Днепре и Харькове
Взрывы прогремели в Днепре и Харькове

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Днепр Харьков взрывы Воздушная тревога Военная операция на Украине
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