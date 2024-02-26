Взрывы прогремели в Днепре и Харькове после объявления воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Днепре и Харькове

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в восточных областях Украины. Местные власти сообщают о работе ПВО и взрывах в Харькове и Днепре

В Харькове слышны взрывы, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.

Также о взрывах сообщают власти Днепропетровской области. По данным главы местной ОВА Сергея Лисака, над Днепром работала ПВО, после взрывов есть пострадавшие и повреждения на земле.

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.