В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области в двух городских округах объявили ракетную опасность, сообщила мэрия Белгорода в телеграм-канале.
Сигналы тревоги включили в Губкинском и Старооскольском городских округах.
В мэрии призвали граждан оставаться дома и не подходить к окнам.
Расстояние от Старого Оскола до границы с Украиной составляет около 100 км, от Губкина — около 90 км. Города расположены на северо-восточной окраине Белгородской области, неподалеку от границы с Курской областью.
После начала военной операции Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны Украины.
Накануне, 2 марта, Минобороны сообщило о двух сбитых дронах самолетного типа в регионе.
В тот же день в Борисовском районе области под обстрел попало село Богун-Городок. Была повреждена линия газоснабжения, но никто не пострадал.
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