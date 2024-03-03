 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области в двух городских округах объявили ракетную опасность, сообщила мэрия Белгорода в телеграм-канале.

Сигналы тревоги включили в Губкинском и Старооскольском городских округах.

В мэрии призвали граждан оставаться дома и не подходить к окнам.

Расстояние от Старого Оскола до границы с Украиной составляет около 100 км, от Губкина — около 90 км. Города расположены на северо-восточной окраине Белгородской области, неподалеку от границы с Курской областью.

В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность
Политика

После начала военной операции Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны Украины.

Накануне, 2 марта, Минобороны сообщило о двух сбитых дронах самолетного типа в регионе.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В тот же день в Борисовском районе области под обстрел попало село Богун-Городок. Была повреждена линия газоснабжения, но никто не пострадал.

В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность
В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать

Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?
Теги
Белгородская область ракетная опасность Военная операция на Украине Старый Оскол
Материалы по теме
В Белгороде объявили ракетную опасность
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов в Белгородской области
Политика
Белгородское село Новая Таволжанка попало под минометный обстрел
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
В Раде рассказали о проблемах ВСУ при отступлении из Авдеевки Политика, 02:43
WSJ заявила о риске ухудшения отношений Германии и НАТО из-за утечки Политика, 02:27
В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность Политика, 02:00
Замглавы МИДа обсудил со спецпредставителем Китая конфликт на Украине Политика, 01:41
Фицо сообщил о намерении Италии забрать из Словакии свою систему ПВО Политика, 01:14
В Израиле допустили ухудшение отношений с Россией Политика, 01:03
В Исландии эвакуировали город из-за угрозы извержения вулкана Общество, 00:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как выглядят новые болиды команд «Формулы-1». Фотогалерея Спорт, 00:00
FAZ узнал, что Шольц не поменял позицию по поставкам Taurus после утечки Политика, 02 мар, 23:51
ЦАХАЛ сообщила об ударах по объектам «Исламского джихада» в районе Рафаха Политика, 02 мар, 23:27
Супруга Байдена обвинила Трампа в «издевательстве над женскими телами» Политика, 02 мар, 23:26
Уволившийся заместитель Беглова вошел в правление «Интер РАО» Бизнес, 02 мар, 23:21
Зеленский заявил, что поведение партнеров Киева «невозможно понять» Политика, 02 мар, 23:20
«Вашингтон» отказался от Кузнецова в день возвращения после реабилитации Спорт, 02 мар, 23:20