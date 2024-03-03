В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области в двух городских округах объявили ракетную опасность, сообщила мэрия Белгорода в телеграм-канале.

Сигналы тревоги включили в Губкинском и Старооскольском городских округах.

В мэрии призвали граждан оставаться дома и не подходить к окнам.

Расстояние от Старого Оскола до границы с Украиной составляет около 100 км, от Губкина — около 90 км. Города расположены на северо-восточной окраине Белгородской области, неподалеку от границы с Курской областью.

После начала военной операции Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны Украины.

Накануне, 2 марта, Минобороны сообщило о двух сбитых дронах самолетного типа в регионе.

В тот же день в Борисовском районе области под обстрел попало село Богун-Городок. Была повреждена линия газоснабжения, но никто не пострадал.