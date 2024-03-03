В Исландии эвакуировали город из-за угрозы извержения вулкана
Жителей города Гриндавик на юго-западе Исландии эвакуировали из-за угрозы извержения вулкана, расположенного на полуострове Рейкьянес, сообщает RUV.
На Рейкьянесе также произошло несколько землетрясений.
По данным RUV, кроме Гриндавика власти эвакуировали людей с геотермального курорта «Голубая лагуна», который располагается на этом полуострове. Эвакуация прошла успешно.
В Гриндавике живут 3,8 тыс. человек, город расположен в 50 км от столицы Исландии Рейкьявика.
Позднее телеканал со ссылкой на Исландское метеорологическое бюро сообщил, что ученые расценивают отсутствие извержения как наиболее вероятный сценарий.
В начале февраля в Гриндавике также проходила эвакуация из-за извержения вулкана, расположенного на Рейкьянесе.
В январе в результате извержения в Гриндавике загорелись несколько домов.
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