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В Исландии эвакуировали город из-за угрозы извержения вулкана

RUV: в Исландии эвакуировали город из-за угрозы извержения вулкана

Жителей города Гриндавик на юго-западе Исландии эвакуировали из-за угрозы извержения вулкана, расположенного на полуострове Рейкьянес, сообщает RUV.

На Рейкьянесе также произошло несколько землетрясений.

По данным RUV, кроме Гриндавика власти эвакуировали людей с геотермального курорта «Голубая лагуна», который располагается на этом полуострове. Эвакуация прошла успешно.

В Гриндавике живут 3,8 тыс. человек, город расположен в 50 км от столицы Исландии Рейкьявика.

Позднее телеканал со ссылкой на Исландское метеорологическое бюро сообщил, что ученые расценивают отсутствие извержения как наиболее вероятный сценарий.

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В начале февраля в Гриндавике также проходила эвакуация из-за извержения вулкана, расположенного на Рейкьянесе.

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В Исландии эвакуировали город из-за угрозы извержения вулкана
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В январе в результате извержения в Гриндавике загорелись несколько домов.

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Исландия извержение вулкана эвакуация
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