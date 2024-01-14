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В Исландии началось извержение вулкана рядом с Рейкьянесом

После нескольких землетрясений в Исландии началось извержение вулкана

В Исландии началось извержение вулкана рядом с Рейкьянесом
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В Исландии на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана после череды землетрясений, сообщает RUV со ссылкой на данные метеорологического центра страны.

Представитель Исландской метеорологической службы Кристин Йонсдоттир рассказала, что извержение произошло после серии землетрясений в районе вулкана.

Примерно через 15 минут после первых подземных толчков энергетическая компания HS Energy получила предупреждение, что в районе Сварценгис к северу от города Гриндавик под землей начала течь магма. «При таких потоках магмы вероятность извержения возрастает», — сказала Йонсдоттир.

В связи с ростом сейсмической активности в ночь на 14 января, координационный центр гражданской обороны Исландии принял решение об эвакуации Гриндавика. Вскоре после этого началось извержение вулкана.

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Йонсдоттир отметила, что по обе стороны вулканического жерла течет лава, она находится на расстоянии от 400 до 500 м от северной части Гриндавика. Чтобы достичь города, лавовым массам понадобится нескольких часов. Прогнозов относительно того, когда извержение прекратится, а лава застынет, нет.

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18 декабря после нескольких недель интенсивных землетрясений на Рейкьянесе также началось извержение вулкана. В результате власти эвакуировали около 4 тыс. человек с территории полуострова за неделю до извержения, поскольку сейсмологи заметили течение магмы под землей Гриндавика.

Теги
Исландия извержение вулкана вулкан
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