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Трещина с огнем: в Исландии началось извержение около Рейкьявика

Появились кадры с извержением на горном хребте в Исландии

Трещина с огнем: в Исландии началось извержение около Рейкьявика
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В Исландии началось извержение на горном хребте на полуострове Рейкьянес в 50 км от столицы страны Рейкьявика. Вулканы на этом полуострове не извергались на протяжении последних нескольких сотен лет.

На видео, которое сняли с вертолета, видна трещина в земле, из которой извергается лава. Из-за извержения эвакуировали город Гриндавик, в котором живут 3,8 тыс. человек.

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