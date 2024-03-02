ЦАХАЛ сообщила об ударах по объектам «Исламского джихада» в районе Рафаха
Израильские военные нанесли удары по боевикам и объектам инфраструктуры радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) в районе города Рафах в секторе Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что удары были нанесены по боевикам движения, больница, которая находится в этом районе, не получила повреждений.
Рафах — город на юге сектора Газа, граничит с Египтом. Через КПП в нем эвакуируются палестинцы, поставляется гуманитарная помощь в сектор Газа.
В начале февраля власти Израиля объявили о намерении ввести в Рафах армию с целью уничтожить оставшиеся там силы ХАМАС. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия предпримет «мощные действия» в городе после вывода гражданского населения.
После этого Израиль несколько раз наносил удары по Рафаху. Их целью в ЦАХАЛ называли объекты ХАМАС.
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