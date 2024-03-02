ТАСС: в результате перестрелки в городе Карабулак в Ингушетии никто не пострадал

В результате перестрелки в Ингушетии никто не пострадал

В результате перестрелки в ингушском городе Карабулак никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Ранее в городе ввели режим контртеррористической операции (КТО). Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов уточнил, что операция проводится в районе четырех улиц — Рабочей, Оскановой, Набережной и Джабагиевой.

По данным ТАСС, основная работа идет на улице Осканова по одной из квартир. Там силовики блокируют боевиков, которые планировали совершить «резонансные преступления террористической направленности», заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«При попытке задержания они открыли огонь по силам правопорядка. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с преступниками», — сообщили в ведомстве. По состоянию на 21:22 мск активная перестрелка стихла, пишет ТАСС.

Источник РЕН ТВ уточняет, что в перестрелке участвовали шесть боевиков, двое из них находятся в международном розыске. ТАСС сообщает, что в розыске находился один из боевиков.

В Карабулаке живут около 44,7 тыс. человек, это третий город республики по численности населения.

Калиматов призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В предыдущий раз режим КТО вводили в республике прошлой весной.