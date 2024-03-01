 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков в шестой раз за день сообщил об обстрелах и атаках беспилотников

Гладков: Белгородский хутор Мухин попал под обстрел, Коновалово атаковал дрон
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области попал под обстрел со сторону ВСУ, а село Коновалово в Волоконовском районе подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в Мухине в одном частном жилом доме осколками от снаряда выбиты стекла, повреждены фасад и забор, также повреждены припаркованный рядом с домом автомобиль и линия газоснабжения. Никто не пострадал.

Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей над двумя селами
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

В Коновалово поврежден трактор — выбиты стекла и фары. Пострадавших нет.

Это шестое сообщение губернатора за день об обстрелах или атаках беспилотников в Белгородской области. Три из них были посвящены работе средств ПВО против украинских дронов, остальные — обстрелам населенных пунктов области.

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов и обстрелам. В Белгороде периодически объявляют ракетную опасность.

Гладков в шестой раз за день сообщил об обстрелах и атаках беспилотников
Гладков в шестой раз за день сообщил об обстрелах и атаках беспилотников

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Над Белгородской областью второй раз за сутки сбили дрон
Политика
МЧС предупредило об обстреле села в Белгородской области
Политика
Силы ПВО сбили украинский дрон в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 98,54 (-0,91) Инвестиции, 29 фев, 17:21 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 90,84 (-1,03) Инвестиции, 29 фев, 17:21
В центре Краснодара застрелили мужчину Общество, 17:16
Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян в запасе Общество, 17:12
Кухня-гостиная с тремя окнами и камины: все – о новом квартале в Москве РБК и Forma, 17:10
ФСБ задержала жителя ЛНР по подозрению в передаче данных Украине Политика, 17:08
Два человека погибли при ударе по производству минеральной воды в ДНР Политика, 17:03
Аналитики сообщили о стагнации цен на жилье в Москве и Подмосковье Недвижимость, 16:57
Второе дело Лерчек закрыли и признали за ней право на реабилитацию Общество, 16:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Алексея Навального похоронили в Москве Политика, 16:55
Башкан Гагаузии на встрече с Матвиенко попросила у России поддержки Политика, 16:46
Захарова заявила об идущей полным ходом гибридной войне против России Политика, 16:43
Армия Литвы заявила, что «сегодня войны не будет» Политика, 16:32
FT узнала о «гигантской услуге такси» бизнесмена из США для «Арктик СПГ» Бизнес, 16:28
Биткоин вырос на 40% за месяц. Что будет с криптовалютой в марте Крипто, 16:25
Власти утвердили сроки эксперимента по маркировке учебников Общество, 16:21