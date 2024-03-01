Гладков в шестой раз за день сообщил об обстрелах и атаках беспилотников

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области попал под обстрел со сторону ВСУ, а село Коновалово в Волоконовском районе подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в Мухине в одном частном жилом доме осколками от снаряда выбиты стекла, повреждены фасад и забор, также повреждены припаркованный рядом с домом автомобиль и линия газоснабжения. Никто не пострадал.

В Коновалово поврежден трактор — выбиты стекла и фары. Пострадавших нет.

Это шестое сообщение губернатора за день об обстрелах или атаках беспилотников в Белгородской области. Три из них были посвящены работе средств ПВО против украинских дронов, остальные — обстрелам населенных пунктов области.

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов и обстрелам. В Белгороде периодически объявляют ракетную опасность.