Лавров не стал комментировать слова Макрона об отправке войск на Украину

Сергей Лавров (Фото: МИД России)

Глава МИД России Сергей Лавров рассмеялся после просьбы журналистки прокомментировать слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину. Видео опубликовал в X (ранее Twitter) телеканал TRT World.

Лавров накануне выступил на специальной сессии дипломатического форума в Анталье. В рамках мероприятия журналистка, следовавшая за ним, спросила: «Господин Лавров, что вы хотите сказать насчет недавних высказываний [президента Франции Эмманюэля] Макрона насчет отправки войск на Украину?»

После этого Лавров улыбнулся и рассмеялся. Отвечать на вопрос министр не стал и продолжил путь.

Макрон после встречи с лидерами западных стран по вопросу поддержки Украины 26 февраля заявил, что «сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск», однако «в будущем ничего исключать нельзя».

Его слова вызвали критику со стороны как России, так и западных стран. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО». Генсек альянса Йенс Столтенберг также сказал, что блок не планирует отправлять своих военных на Украину.

Минобороны Франции пояснило позднее, что президент не имел в виду отправку военных для участия в боях. Он говорил об обучении военных и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании в рамках расширения поддержки Киева, отметили в ведомстве. Как утверждала газета Politico со ссылкой на французских чиновников, слова Макрона были призваны усилить дискуссию о том, что необходимо сделать для «предотвращения победы России».

В Кремле назвали конфликт России и НАТО неизбежным в случае появления контингента альянса на Украине.