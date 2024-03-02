«Страна» сообщила о конфликте водителей на границе в Польше из-за взяток
Часть украинских дальнобойщиков, застрявших на границе в Польше из-за блокады фермеров, смогла пересечь ее без очереди за счет дачи взятки, сообщила «Страна.ua» со ссылкой на других украинских водителей, также стоящих в пробках на КПП.
Водители обвиняют своих соотечественников в даче взяток протестующим польским фермерам, чтобы те пропустили их без очереди.
«1 тыс. злотых (около $250) с одной машины и едут без очереди. Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу. Сегодня без очереди пыталась проехать еще одна коллега, все на львовских номерах», — приводит портал слова одного из них.
«Страна» опубликовала кадры, на которых видна проезжающая по дороге колонна фур с украинскими номерами, на фоне слышна нецензурная брань в адрес водителей. Снимавший видео утверждал, что все автомобили зарегистрированы в Львовской области.
По данным издания, к вечеру 1 марта очередь со стороны Польши на КПП «Рава-Русская — Хребенне» растянулась на 28 км и продолжала расти, в то время как на КПП «Медыка-Шегини» протестующие отказались пропускать грузовики, следующие как на Украину, так и в Польшу.
В 2022 году Евросоюз отменил пошлины и квоты на украинский экспорт для поддержки сельхозпроизводителей. На фоне этого в нескольких европейских странах начались протесты фермеров, недовольных конкуренцией с украинскими производителями.
Польша весной 2023 года одной из первых ввела односторонний запрет на поставку украинской агропродукции, а в январе этого года протесты вспыхнули с новой силой на фоне предложения Еврокомиссии продлить на год приостановку пошлин и квот на ввоз товаров с Украины и ввести механизм ограничения импорта наиболее «чувствительной» сельхозпродукции.
Польские фермеры объявили всеобщую забастовку, начали блокировать КПП на границе с Украиной, а некоторые из них высыпали украинское зерно из ожидающих грузовых поездов, что вызвало возмущение в Киеве. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков обвинил протестующих в политической провокации.
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк привел данные, согласно которым общие потери украинского бюджета из-за блокады КПП на границе с Польшей составили 20 млрд гривен (более $523 млн), из них 8 млрд (более $209 млн) — в феврале текущего года.
Польские власти допускали закрытие границы для товаров с Украины, если Евросоюз и Киев не пойдут навстречу требованиям Варшавы ограничить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. Президент Владимир Зеленский призывал собраться на границе, чтобы обсудить проблему.
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