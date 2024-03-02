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Пентагон получил от России уведомление о пуске ракеты «Ярс»

Пентагон: Россия уведомила США о пуске баллистической ракеты «Ярс»

Россия уведомила США об учебно-боевом пуске ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс», сообщил ТАСС представитель Пентагона.

По словам представителя американского военного ведомства, уведомление было направлено через Центр по уменьшению ядерной опасности.

«Мы будем продолжать следить за ситуацией», — подчеркнули в Пентагоне.

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ПГРК &laquo;Ярс&raquo;

Российское Минобороны сообщило о пуске ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк 1 марта. Боевые блоки ракеты успешно достигли цели — прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. «Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик современного ракетного комплекса. <...> Все поставленные задачи выполнены в полном объеме», — заявили в ведомстве.

«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

«Ярс» может использоваться в двух вариантах: стационарном — с ракетами в шахте, и мобильном — на передвижной пусковой установке. В декабре 2022 года мобильные комплексы «Ярс» поступили на боевое дежурство в части РВСН в Тверской области.

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Пентагон США Ярс баллистическая ракета Минобороны ракетный пуск
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