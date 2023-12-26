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Политика ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении склада боевиков в Сирии

Минобороны: в Сирии уничтожены склады обстрелявших военных боевиков
Вид на Идлиб
Вид на Идлиб (Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images)

Российские военные уничтожили в сирийском Идлибе два пункта управления и склады боевиков, причастных к обстрелам военных, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Удары нанесли Воздушно-космические силы (ВКС) России, уточнил он. Кулить добавил, что за прошедшие сутки террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (обе запрещены в России) 15 раз обстреляли позиции сирийских правительственных войск: в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

Минобороны заявило о пяти сирийских военных, погибших при атаке в Алеппо
Политика

В начале декабря Минобороны сообщило, что пять сирийских военных погибли при атаке боевиков в Алеппо, еще 15 человек получили ранения.

Центр по примирению создали в Сирии в 2016 году для реализации механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня. Он находится на авиабазе Хмеймим, где размещена российская авиагруппа.

Теги
Сирия Минобороны ВКС
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