Минобороны сообщило об уничтожении склада боевиков в Сирии

Вид на Идлиб (Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images)

Российские военные уничтожили в сирийском Идлибе два пункта управления и склады боевиков, причастных к обстрелам военных, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Удары нанесли Воздушно-космические силы (ВКС) России, уточнил он. Кулить добавил, что за прошедшие сутки террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (обе запрещены в России) 15 раз обстреляли позиции сирийских правительственных войск: в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

В начале декабря Минобороны сообщило, что пять сирийских военных погибли при атаке боевиков в Алеппо, еще 15 человек получили ранения.

Центр по примирению создали в Сирии в 2016 году для реализации механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня. Он находится на авиабазе Хмеймим, где размещена российская авиагруппа.