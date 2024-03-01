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Стрелка, убившего мужчину из ружья в центре Краснодара, задержали

СК: cтрелка, убившего мужчину из ружья в центре Краснодара, задержали
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Стрелявшего в мужчину в центре Краснодара задержали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Днем 1 марта 54-летний мужчина дважды выстрелил из ружья в грудь 58-летнего мужчины на улице Буденного. Последний скончался на месте.

На стрелка завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

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Фото:Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Телеграм-канал Baza ранее сообщил, что мужчину застрелили, пока он находился в машине Lexus. По данным телеграм-канала «112», причиной убийства стал личный конфликт. 93.ru пишет, что стрелком был водитель автомобиля Lada.

По данным издания, стрельба произошла недалеко от ЖК «Центральный», пуля попала в витрину одного из магазинов, расположенных на первом этаже здания, никто не пострадал. 93.ru утверждает, что погибший мужчина — бизнесмен, родившийся в Нигере. «Кубанские новости» пишут, что убитый — бывший владелец ночного клуба «Гавана».

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Теги
уголовное дело Следственный комитет стрельба Краснодар
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