СК: cтрелка, убившего мужчину из ружья в центре Краснодара, задержали

Стрелка, убившего мужчину из ружья в центре Краснодара, задержали

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Стрелявшего в мужчину в центре Краснодара задержали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Днем 1 марта 54-летний мужчина дважды выстрелил из ружья в грудь 58-летнего мужчины на улице Буденного. Последний скончался на месте.

На стрелка завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

Телеграм-канал Baza ранее сообщил, что мужчину застрелили, пока он находился в машине Lexus. По данным телеграм-канала «112», причиной убийства стал личный конфликт. 93.ru пишет, что стрелком был водитель автомобиля Lada.

По данным издания, стрельба произошла недалеко от ЖК «Центральный», пуля попала в витрину одного из магазинов, расположенных на первом этаже здания, никто не пострадал. 93.ru утверждает, что погибший мужчина — бизнесмен, родившийся в Нигере. «Кубанские новости» пишут, что убитый — бывший владелец ночного клуба «Гавана».