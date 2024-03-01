В центре Краснодара застрелили мужчину

Водителя Lexus застрелили в центре Краснодара из ружья, нападавший скрылся. По данным «112», причиной мог стать личный конфликт

Краснодар (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

В центре Краснодара неизвестный убил мужчину из охотничьего ружья, передают телеграм-каналы «112» и «Kub Mash».

По их данным, инцидент произошел на улице Буденного. Нападавший несколько раз выстрелил в водителя внедорожника из ружья, после чего скрылся. По предварительной информации «112», причиной нападения стал личный конфликт. Baza отмечает, что мужчину застрелили, пока он находился в машине Lexus.

В пресс-службе Следственного комитета порталу 93.RU сообщили, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. По данным портала, водитель Lada застрелил мужчину неподалеку от ЖК «Центральный» на пересечении улиц Буденного и Рашпилевской.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю и региональное управление СК.

Накануне, 29 февраля, на востоке Москвы 28-летний мужчина выстрелил в грудь водителю скорой помощи из травматического пистолета из-за «внезапно возникшей неприязни». «Умышленные преступные действия фигуранта были пресечены медицинской бригадой», — рассказали в СК. Угрозы здоровью и жизни фельдшера нет.

Было возбуждено дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК).