Московский суд арестовал двоих подозреваемых в госизмене

Мещанский суд столицы арестовал двоих фигурантов дел по статье о госизмене. Деталей суд не приводит. Дела о госизмене обычно рассматриваются в закрытом режиме, обвиняемым может грозить пожизненное лишение свободы

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Мещанский суд Москвы отправил под арест двоих подозреваемых по статье о госизмене (ст. 275 УК), следует из картотеки суда.

Фигурантами дел, поступивших к судье сегодня, 1 марта, стали Коротич П.В. и Егорова В.В. Дополнительной информации в материалах дел нет.

Максимальное наказание по статье о госизмене с весны прошлого года предусматривает пожизненное лишение свободы. Дела о госизмене обычно рассматриваются в закрытом режиме.

РБК обратился за комментарием в Мещанский суд Москвы.

19 февраля на два месяца арестовали еще одного фигуранта дела о госизмене, Мартынова Н.О. Подробностей Мещанский суд также не приводил.

29 февраля дело по статье о госизмене завели в отношении 19-летнего жителя Волгограда. По данным ФСБ, он переводил средства на закупку военного оборудования для украинской армии. Мужчину задержали в аэропорту Волгограда, когда он собирался улететь в Турцию.

26 февраля актера Кирилла Канахина заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по делу о госизмене. Следствие в начале февраля рассказало, что он участвовал в боевых действиях против российских сил в Херсонской области, которая вошла в состав России осенью 2022 года по итогам референдума. Также актер, по данным следствия, принимал участие в атаках на Брянскую и Белгородскую области весной 2023 года.