АСВ подвело итог выплат вкладчикам QIWI Банка за два дня

АСВ выплатило вкладчикам QIWI Банка более ₽880 млн за два дня

Фото: Андрей Любимов / РБК

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с момента начала выплат вкладчикам QIWI Банка 29 февраля направило им 880,3 млн, сообщила пресс-служба организации в телеграм-канале.

«С 29 февраля 2024 года страховое возмещение получили 1458 вкладчиков Киви-банка (АО) на сумму 880,3 млн рублей. Это составляет 20% объема страховой ответственности государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) по данному банку», — сказано в сообщении.

Выплаты производятся через банк «Уралсиб», действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.

Центробанк отозвал лицензию QIWI Банка 21 февраля из-за нарушения федеральных законов и нормативных актов самого регулятора. Кредитная организация занимала 89-е место в России по величине активов. Этот отзыв лицензии стал первым за полтора года.

Согласно отчетности банка на 1 января 2024 года, страховая ответственность АСВ предварительно составляла 4,6 млрд руб. Требования о страховании не распространяются на электронные кошельки QIWI Банка, однако агентство обещало рассмотреть заявления от их владельцев.

Банк «Уралсиб» не принимает заявления на возврат незастрахованных средств. Для запуска процедуры владельцы кошельков должны направить требование кредитора лично или по почте по указанным АСВ адресам. Также агентство прорабатывает возможность подачи требований через личный кабинет платежного сервиса QIWI.

1 марта источники РБК сообщили, что проверку в отношении QIWI Банка начала ФСБ. Банк проверяют с прошлой недели на предмет возможного вывода за границу денежных средств, сказали РБК собеседники.