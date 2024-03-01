Владелец Zara, Pull&Bear и Bershka возобновит работу на Украине

Киев, Украина (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Испанский ретейлер Inditex, владеющий брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, планирует с апреля 2024 года постепенно возобновлять работу своих магазинов на Украине. Об этом сообщает Financial Times.

По данным газеты, Inditex сообщил о планах возобновить работу украинским арендодателям. Компания уточнила в разговоре с FT, что планирует вновь открыть 50 из более чем 80 своих магазинов на Украине. Сначала работу возобновят 20 точек, в том числе бренда Zara, в Киеве.

В Inditex подчеркнули, что компания будет уделять первоочередное внимание безопасности сотрудников и клиентов. Некоторых работников с Украины уже отправили в Польшу для обучения в рамках подготовки к возвращению на работу.

Компания Inditex закрыла 84 магазина на Украине после начала российской военной операции в феврале 2022 года. С тех пор ретейлер прекратил поставки товаров в страну, но продолжал платить налоги и зарплату примерно 1 тыс. своих украинских сотрудников.

После начала военной операции магазины брендов Inditex прекратили работу и в России. Позже испанский ретейлер продал половину из 500 своих точек компании Fashion And More Management DMCC из Объединенных Арабских Эмиратов. Новый владелец открыл магазины под специально созданными брендами MAAG (Zara), DUB (Pull & Bear), ECRU (Bershka) и VILET (Stradivarius).