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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала жителя ЛНР по подозрению в передаче данных Украине

ФСБ задержала жителя ЛНР по подозрению в передаче данных спецслужбам Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

Сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР по подозрению в передаче данных об армии России украинским спецслужбам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное управление российского ведомства.

В ФСБ уточнили, что задержан житель ЛНР с украинским гражданством. По данным ведомства, он собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил России, задействованных в военной операции на Украине. Полученные данные он, как утверждает ФСБ, передавал лицам, действовавшим в интересах Службы безопасности Украины.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет.

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Фото:Виталий Невар / ТАСС

С начала российской военной операции ФСБ регулярно отчитывается о задержании граждан России и Украины, подозреваемых в шпионаже в пользу украинских спецслужб. В частности, сотрудники ФСБ задержали в ЛНР украинку, подозреваемую в передаче данных о российских военных Главному управлению разведки Украины.

По данным российского ведомства, женщина, «руководствуясь личными мотивами», сообщала ГУР о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии, которые задействованы в военной операции на Украине. Против нее возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Теги
ФСБ ЛНР задержание шпионаж
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