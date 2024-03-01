В Германии военнослужащий застрелил четырех человек, включая ребенка

В Германии военный застрелил свою бывшую девушку, ребенка и еще двух человек

Фото: IMAGO / Michael Gstettenbauer / Global Look Press

В Нижней Саксонии военнослужащий бундесвера застрелил четырех человек, в том числе свою бывшую девушку, ее ребенка, ее нового партнера и его мать, передает Bild.

Стрельба произошла ночью около 3:30 (5:30 мск). Стрелка арестовали в результате спецоперации после того, как здание, где произошло убийство, оцепила полиция. Следователи обыскали машину подозреваемого и обнаружили коктейль Молотова, несколько магазинов с патронами и другие боеприпасы.

В настоящий момент идут обыски в казарме бундесвера в Ротенбурге, где дислоцируется 91-й егерский батальон, уточняет Die Welt. Это связано с тем, что подозреваемый мог забрать оттуда оружие и взрывчатые вещества.

В ноябре 2023 года в немецкой деревне Фириц (Бранденбург, запад Германии) погиб местный житель, который забаррикадировался в собственном доме и 35 часов держал оборону от сотрудников полиции.

После начала осады Евгений В., проживавший с женой, детьми и братом, открыл огонь по сотрудникам полиции и пригрозил взорвать здание. Причиной его действий стало решение окружного суда об опеке над детьми. Первым осажденный дом покинул брат преступника, его арестовали. Позднее удалось спастись жене с ребенком. Когда полицейские попали внутрь дома, на чердаке они обнаружили тело стрелка.