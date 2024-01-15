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В Германии из-за стрельбы в магазине Aldi погибла кассир

В супермаркете Aldi в Германии погибла кассир из-за стрельбы

В супермаркете Aldi в Мерфельден-Вальдорфе в Германии неизвестный начал стрельбу, в результате погибла кассир, после этого мужчина убил себя, сообщает портал t-online со ссылкой на полицию и прокуратуру.

По данным правоохранительных органов, 48-летний мужчина вошел в супермаркет, несколько раз выстрелил в 38-летнюю женщину, работавшую кассиром, она погибла на месте. После этого мужчина совершил суицид. В полиции отметили, что стрелок и убитая знали друг друга, следователи видят в этом возможный мотив преступления. Во время стрельбы в магазине находились другие сотрудники супермаркета и покупатели.

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Андрей Злобин (слева)

30 декабря 2023 года в Москве полицейские со стрельбой задержали мужчину, который с ружьем пытался попасть в чужую квартиру. На требования сотрудников правоохранительных органов бросить оружие он не реагировал, после чего полицейский применил оружие. Мужчину госпитализировали, на месте происшествия нашли охотничье гладкоствольное ружье MP-153.

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