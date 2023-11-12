В Германии мужчина погиб после осады его дома полицией
В немецкой деревне Фириц (Бранденбург, запад Германии) местный житель погиб после того, как забаррикадировался в собственном доме и 35 часов оборонялся от полиции, сообщает Bild.
По данным издания, осада дома началась днем в пятницу, 10 ноября. Тогда Евгений В., который жил вместе с женой, детьми и братом, открыл огонь по полицейским, приближавшимся к дому, и угрожал взорвать здание. Причиной такого поведения стало решение окружного суда об опеке над детьми, говорится в публикации.
Первым осажденный дом покинул брат злоумышленника, его арестовала полиция. Позднее, в субботу, удалось спастись жене с ребенком.
Всего мужчина сделал около 30 выстрелов. В ночь на воскресенье полицейские обнаружили тело стрелка на чердаке дома, врачи констатировали смерть. Точная причина гибели станет известна после экспертизы. Полиция изъяла огнестрельное оружие, боеприпасы, а также ручную гранату.
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