В Германии мужчина погиб после осады его дома полицией

Фото: Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press

В немецкой деревне Фириц (Бранденбург, запад Германии) местный житель погиб после того, как забаррикадировался в собственном доме и 35 часов оборонялся от полиции, сообщает Bild.

По данным издания, осада дома началась днем в пятницу, 10 ноября. Тогда Евгений В., который жил вместе с женой, детьми и братом, открыл огонь по полицейским, приближавшимся к дому, и угрожал взорвать здание. Причиной такого поведения стало решение окружного суда об опеке над детьми, говорится в публикации.

Первым осажденный дом покинул брат злоумышленника, его арестовала полиция. Позднее, в субботу, удалось спастись жене с ребенком.

Всего мужчина сделал около 30 выстрелов. В ночь на воскресенье полицейские обнаружили тело стрелка на чердаке дома, врачи констатировали смерть. Точная причина гибели станет известна после экспертизы. Полиция изъяла огнестрельное оружие, боеприпасы, а также ручную гранату.