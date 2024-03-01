Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве в первой половине марта

Синоптик рассказал о зимней погоде в Москве в первые дни марта

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Погода в Москве в первой половине марта будет мало чем отличаться от той, что держалась в конце зимы, сообщил РБК синоптик прогностического центра «Метео ТВ» Александр Ильин.

«Начало весны будет мало чем отличаться от конца зимы, то есть первые дни марта будут повторять конец февраля», — сказал РБК собеседник.

С 1 по 4 марта, по его словам, в городе будет держаться плюсовая температура на уровне от плюс 4 градусов, существенных осадков не ожидается.

«С понедельника, 4 марта, температура начнет понижаться, во вторник — около нуля, а со среды в дневные часы перейдет на минус, не говоря уже о ночных минусах. Если первые дни марта в ночные часы температура будет минус 1–6 градусов, то с понедельника по ночам температура будет опускаться до минус 5–10 градусов», — сказал он.

«В ближайшие дни ветер будет восточный, юго-восточный, по силе 4–7 м/с, со вторника его направление начнет меняться на северное, по силе 3–8 м/с», — добавил Ильин.

Значительные осадки, по оценке синоптика, выпадут в городе не ранее 5 марта, в период с 7 по 12 марта ожидаются снегопады.

С тем, что ранняя и своевременная весна в центральной части России в этом году маловероятна, до этого согласился ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик предупредил, что первые два месяца весны в регионе прогнозируют «волны существенных арктических вторжений».