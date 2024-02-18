Синоптик исключил наступление ранней весны в Центральной России

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Ранняя и своевременная весна в центральной части России в этом году маловероятна, в том числе из-за того, что в первые два месяца весны ожидаются «волны существенных арктических вторжений», сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«По климату март в России — это четвертый месяц метеорологической зимы, и предварительные долгосрочные прогнозы указывают как минимум на сохранение подобного холодного статуса», — написал Тишковец. Кроме того, в марте—апреле ожидается «несколько волн существенных арктических вторжений», добавил он.

При этом в понедельник, 19 февраля, как отмечает синоптик, «распогодится, но подморозит»: утром в Москве будет минус 5 — минус 10 градусов, днем минус 2 — минус 7 градусов. Вторник, 20 февраля, будет бесснежным, температура ночью составит минус 9–14 градусов, днем — минус 3–8 градусов. В среду, 21 февраля, ожидается минус 6–11 градусов ночью и потепление до нуля — минус 5 градусов днем.

«В четверг и пятницу наступит сырая, оттепельная и слякотная погода, столбики термометров будут колебаться от минус 2 до плюс 3, местами небольшие осадки в смешанной фазе, гололедица. Финал зимы уже вряд ли будет морозным», — рассказал Тишковец.

О потеплении к длинным выходным на следующей неделе заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его прогнозам, со второй половины недели ожидается значительное повышение температуры, «начнется совершенно такая мартовская погода», характерная даже для конца марта.

В ночь на четверг, 22 февраля, температура достигнет минус 1–5 градусов, а днем потеплеет до нуля — плюс 5 градусов. В ночь на 23 февраля будет от минус 1 до плюс 4 градусов, днем — от нуля до плюс 5 градусов. Кроме того, ожидается очень теплый ветер с юга, сообщил Вильфанд. В субботу, 24 февраля, теплая погода продолжится, ночью и днем ожидается от 1 до 5 градусов выше нуля, заключил синоптик.