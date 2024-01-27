Вильфанд пообещал москвичам настоящую зимнюю погоду

Настоящая зимняя погода ожидается в Москве в выходные дни, 27 и 28 января, после оттепелей во время рабочей недели. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, днем 27 января в столице и Подмосковье прогнозируется температура от минус 3 до минус 5 градусов и небольшой снег. В ночь на воскресенье в Москве ожидается похолодание до минус 10 градусов, в области — до минус 10-14 градусов. Днем в столице потеплеет до минус 5 градусов, в Подмосковье — до минус 3-8 градусов.

«Погода будет облачная, но с прояснениями, солнце будет видно, ветер штилевой. Преимущественно без осадков, то есть снега не будет совсем. Но снега и так достаточно, поэтому это будет такая настоящая зимняя хорошая, комфортная погода», — сказал Вильфанд.

В центре погоды «Фобос» объяснили, что в выходные на большей части Русской равнины будет развиваться антициклон, который немного усилит морозы. «Выходные пройдут под знаком по-зимнему комфортной погоды», — сообщили синоптики.

Гидрометцентр объявил в Москве и области желтый уровень погодной области из-за гололедицы. Предупреждение действует до 18:00 28 января.