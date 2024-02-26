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Военная операция на Украине ,  
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В Люберцах выгнавшей из кафе мужчину девушке вменили дискредитацию армии

МВД: жительницу Люберец оштрафовали на 45 тыс. руб. за дискредитацию армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РБК
Фото: РБК

Жительницу подмосковных Люберец оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию российской армии, сообщила региональная полиция в телеграм-канале.

Полицейские задержали девушку 1997 года рождения за публикацию в Сети. Телеграм-канал «Осторожно, новости» уточнил, что в посте она рассказала, как ей пришлось прогнать из своего кафе участника военной операции, который «начал вести себя, мягко говоря, не очень».

Внимание на это обратили другие пользователи и написали на нее заявление. На жительницу Люберец составили протокол по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России (ст. 20.3.3 КоАП), и обязали выплатить штраф в размере 45 тыс. руб.

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Фото:Владимир Андреев / ura.ru / ТАСС

В российском законодательстве есть как уголовная, так и административная ответственность за распространение фейков и дискредитацию армии.

С начала военной операции по январь 2024 года следователи завели 273 дела о фейках о ВС России и 81 — за дискредитацию армии, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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Теги
дискредитация армии Подмосковье Люберцы штраф
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