В Люберцах выгнавшей из кафе мужчину девушке вменили дискредитацию армии
Жительницу подмосковных Люберец оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию российской армии, сообщила региональная полиция в телеграм-канале.
Полицейские задержали девушку 1997 года рождения за публикацию в Сети. Телеграм-канал «Осторожно, новости» уточнил, что в посте она рассказала, как ей пришлось прогнать из своего кафе участника военной операции, который «начал вести себя, мягко говоря, не очень».
Внимание на это обратили другие пользователи и написали на нее заявление. На жительницу Люберец составили протокол по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России (ст. 20.3.3 КоАП), и обязали выплатить штраф в размере 45 тыс. руб.
В российском законодательстве есть как уголовная, так и административная ответственность за распространение фейков и дискредитацию армии.
С начала военной операции по январь 2024 года следователи завели 273 дела о фейках о ВС России и 81 — за дискредитацию армии, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий
35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео
Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине
Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты