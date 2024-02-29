В центре Москвы произошел пожар в женском монастыре

Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь в Москве (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

В находящемся на реконструкции келейном корпусе Зачатьевского ставропигиального женского монастыря в центре Москвы произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по столице.

«Пожарные работали по адресу: 2-й Зачатьевский переулок, дом 2, строение 7. Возгорание ликвидировано», — уточнили в управлении. По этому адресу находится келейный корпус монастыря. Пострадавших при пожаре нет.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что площадь пожара составила 50 кв. м. Огонь перешел по деревянным перекрытиям между первым и вторым этажами, была угроза его распространения.

Днем 29 февраля в Москве сотрудники МЧС спасли трех человек при пожаре на стройке в Царицыно. Возгорание произошло в шестиэтажном строящемся здании. Пожар ликвидировали, по предварительной информации, загорелись утеплитель и стройматериалы.