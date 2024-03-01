В Xiaomi сообщили о работе над устранением сбоя в работе смартфонов
Компания Xiaomi работает над устранением сбоя в обновлении, сообщили в ее группе во «ВКонтакте».
«Мы уже работаем над решением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении компании.
Накануне, 29 февраля, владельцы смартфонов Xiaomi, включая бренды Poco и Redmi, столкнулись с цикличной перезагрузкой после попытки обновить операционную систему.
В «Ситилинк» сообщили РБК, что проблема возникла на уровне производителя и последнего обновления ОС, ретейлер посоветовал отключить функцию автоматического обновления на устройствах.
В октябре 2023 года пользователи в России пожаловались на сбой в работе техники — роботов-пылесосов, видеокамер и прочих устройств. Телеграм-канал Mash сообщил, что причина проблемы — сбои в серверах Xiaomi. В российском представительстве это подтвердили.